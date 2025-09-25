Por qué se celebra el “Día Mundial del Farmacéutico": historia y mensajes para compartir

Cada 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, instaurado en 2009. La fecha busca reconocer el papel clave de estos profesionales en la salud pública y el bienestar de la sociedad.

Pero, ¿por qué se celebra este día y cuál es su origen?

Cuál es el origen del Día Mundial del Farmacéutico

El origen del Día Mundial del Farmacéutico se remonta al año 2009, cuando mediante un consejo llevado a cabo en Estambul se estableció el 25 de septiembre para esta efemérides.

La fecha conmemora la fundación de la Federación Farmacéutica Internacional (FIP, sus siglas en inglés) en 1912 Países Bajos.

De acuerdo con su sitio web oficial, la FIP es "una organización mundial que representa la farmacia, las ciencias farmacéuticas y la educación en farmacia".

Está Federación representa a más de cuatro millones de farmacéuticos, científicos farmacéuticos y educadores farmacéuticos de todo el mundo a través de sus 160 organizaciones nacionales miembros, instituciones académicas y afiliados a título individual.

Cada año, el Día Mundial del Farmacéutico tiene un tema. En 2025 es "Piensa en salud, piensa en el farmacéutico".

A continuación, los temas elegidos para esta efeméride en años anteriores:

Día Mundial del Farmacéutico 2019: Medicamentos seguros y eficaces para todo.

Día Mundial del Farmacéutico 2020: Transformando la salud mundial.

Día Mundial del Farmacéutico 2021: Farmacia: siempre de confianza para tu salud.

Día Mundial del Farmacéutico 2022: Farmacia unida en acción por un mundo más saludable.

Día Mundial del Farmacéutico 2023: Las farmacias fortalecen los sistemas de salud.

Día Mundial del Farmacéutico 2024: Farmacéuticos: satisfacer las necesidades sanitarias mundiales

Día Mundial del Farmacéutico: las mejores frases para dedicarles en su día

La inteligencia artificial generó un listado de frases para compartir este 25 de septiembre, en el Día Mundial del Farmacéutico.