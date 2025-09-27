El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas, lluvias y vientos en 16 provincias para hoy, sábado 27 de septiembre.

Una advertencia de este nivel indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta amarilla por tormentas

Provincias afectadas: Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h de manera puntual.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Alerta amarilla por lluvias

Provincias afectadas: Buenos Aires (no incluye CABA), Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz.

El área será afectada por lluvias de variada intensidad. En Buenos Aires se prevén precipitaciones acumuladas de 20 a 40 mm, con posibilidad de superar esos valores en forma puntual. En áreas cordilleranas se estiman entre 15 y 30 mm, y en las mesetas entre 10 y 20 mm.

No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezcladas en las zonas más altas.

Alerta amarilla por vientos

Provincias afectadas: Buenos Aires (incluye CABA), Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Salta, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero.

Desde Buenos Aires hacia el norte, el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera puntual.

En el sur, en tanto, se esperan fuertes vientos del sector norte, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.