En la Terminal de Ómnibus de Tucumán reina la incertidumbre entre los trabajadores tras la confirmación, por parte de la empresa concesionaria, de que la concesión vigente desde 1994 vencerá el 27 de octubre y que el 28 el Ejecutivo provincial tomará posesión del predio. Un centenar de empleados —que desempeñan tareas en limpieza, mantenimiento, operaciones, tráfico y administración— temen perder su empleo ante la posible incorporación de personal designado por el Gobierno. “Queremos seguir trabajando, no nos importa quién administre. Lo único que pedimos es preservar las fuentes laborales”, manifestaron en forma unánime representantes del plantel.

La noticia fue comunicada a los delegados gremiales por la gerencia de Terminal del Tucumán S.A., que informó que no habrá prórroga para la empresa saliente y que el Estado asumirá la administración mientras se completan los pliegos para la nueva concesión. “Nos informaron que a partir del 28 el Gobierno se hace cargo y traerá personal propio. Automáticamente quedaríamos todos despedidos”, relató a este medio Sergio Rojas, delegado de los trabajadores, en la voz que toma relevancia por la angustia colectiva.

Los trabajadores señalaron que muchos cuentan con entre 25 y 30 años de antigüedad; el empleado con mayor trayectoria registra cerca de tres décadas de servicio en la terminal, que funciona las 24 horas, los 365 días del año, con turnos rotativos. Hasta hace poco, según los operarios, la empresa transmitía tranquilidad y aseguraba la continuidad laboral pese a la renovación o no de la concesión. “En las reuniones anteriores nos dijeron que el Gobierno garantizaba la continuidad laboral, más allá de que se renovara o no la concesión. De repente, ayer cambiaron de opinión”, dijeron.

Hasta el momento no hubo comunicados oficiales ni decretos provinciales que aclaren el procedimiento de transición ni las garantías para las fuentes de trabajo, por lo que los empleados aguardan una respuesta tanto del Ejecutivo como de la intervención del sindicato para evitar despidos masivos. Es por este motivo que los afectados tomaron una medida de fuerza y cortaron el tránsito frente a la Terminal, donde está habilitado el paso de pasajeros, pero no así de automóviles particulares y taxis.

La protesta de los trabajadores