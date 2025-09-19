Preparativos para las honras a la Virgen de la Merced

Cada 24 de septiembre la comunidad cristiana de Tucumán celebra su fiesta más importante. La veneración a esta advocación de la Virgen María tiene siglos de historia en esta provincia y, en épocas del nacimiento de la Patria, llegó a su punto culminante cuando Manuel Belgrano encomendó la suerte de sus tropas a la protección de la imagen mariana.

Ese día, el día de la Batalla de Tucumán, la Nación dio un enorme paso hacia su independencia definitiva. Conocer esta fiesta y vivir la emoción y la fe del pueblo tucumano es una experiencia única.