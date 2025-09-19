El abogado Matías Morla y las hermanas de Diego Armando Maradona fueron procesados y embargados en la causa que investiga la presunta apropiación ilegal de las marcas pertenecientes al astro argentino.

Fuentes del caso informaron que la Justicia embargó a Rita y Claudia Maradona, a Morla, a su cuñado Maximiliano Pomargo, a la escribana Sandra Iampolsky y a Sergio Garmendia —empleado del letrado— por la suma de $2.000 millones.

El letrado, su cuñado y Garmendia se encuentran acusados en calidad de coautores por el delito de defraudación y administración fraudulenta (artículos 45 y 173, inciso 7° del Código Penal y artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación) y se dictaron sus procesamientos sin prisión preventiva.

Por su parte, la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Nación procesó también, sin prisión provisoria, a las dos hermanas del exjugador de Boca y a Iampolsky por considerarlas partícipes necesarias en el mismo ilícito. /C3