Procrear Tucumán: "Esto resuelve el déficit habitacional", afirmaron desde el Instituto de la Vivienda

El gobierno provincial ha dado inicio a las obras del programa Procrear en la zona de Manantial Sur, marcando así el comienzo de un ambicioso proyecto habitacional que se considera uno de los más significativos del país. Este emprendimiento está destinado a beneficiar a más de 3.000 familias de la provincia de Tucumán, además de generar aproximadamente 7.000 puestos de trabajo, tanto de manera directa como indirecta.

En el marco de esta iniciativa, se ha lanzado la primera etapa del proyecto, la cual contempla una inversión de $80.000 millones que se distribuirán entre 22 empresas involucradas en la construcción. La primera fase de esta obra incluye la edificación de 572 soluciones habitacionales, así como la instalación de 22 locales comerciales y la provisión de todos los servicios necesarios para el funcionamiento pleno de la comunidad, tales como agua potable, electricidad y cloacas.

Durante la presentación del proyecto, Hugo Cabral, interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU), expresó que este acontecimiento marca un día histórico, dado que el inicio de este importante emprendimiento no solo representa un avance en términos de desarrollo habitacional, sino que también incide en el desarrollo territorial urbano de la ciudad. El impacto de las 3.056 viviendas proyectadas es significativo, ya que busca abordar el déficit habitacional existente en la región, al mismo tiempo que promueve la creación de empleo genuino.

“Es un día histórico porque el inicio de este tan importante emprendimiento no es solamente un desarrollo habitacional, también tiene que ver con el desarrollo territorial urbano de la ciudad, por el impacto que va a producir estas 3.056 viviendas. Esto resuelve el déficit habitacional y genera empleo genuino”

Cabral enfatizó que este proyecto es un claro mensaje del gobernador de la provincia, quien reafirma el compromiso de no dejar de lado el sueño de la casa propia para los ciudadanos, así como el objetivo de contribuir a una mejora en la calidad de vida dentro de la provincia.

En resumen, el inicio de las obras del PROCREAR II en Manantial Sur representa un paso importante hacia la resolución de necesidades habitacionales en Tucumán, al tiempo que se busca fomentar el desarrollo económico y social de la región.