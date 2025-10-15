Productores mendocinos pierden un cuarto de su producción por heladas tardías
Productores mendocinos del Valle de Uco estiman pérdidas de hasta un 25% en sus cultivos por heladas tardías que comprometen la producción en los oasis de la región
Productores de Mendoza registran pérdidas significativas en sus cultivos tras las heladas tardías ocurridas durante la última semana. Según estimaciones preliminares, hasta un 25% de la producción en los principales oasis agrícolas resultó afectada.
Alberto Pont, productor del Valle de Uco, señaló que las cifras aún son provisionales: “Se está estimando, porque todavía no tenemos datos oficiales, entre un 15% y un 25% de pérdida por heladas”. Pont advirtió además que la próxima temporada de granizo podría agravar la situación, sumando riesgos a una campaña ya comprometida.
“De heladas vamos a tener este piso que va a ser muy duro de levantar”, concluyó Pont, subrayando los desafíos que enfrenta el sector agrícola en la presente temporada y la necesidad de monitoreo y medidas de contención para mitigar futuros daños.