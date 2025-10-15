Productores de Mendoza registran pérdidas significativas en sus cultivos tras las heladas tardías ocurridas durante la última semana. Según estimaciones preliminares, hasta un 25% de la producción en los principales oasis agrícolas resultó afectada.

Alberto Pont, productor del Valle de Uco, señaló que las cifras aún son provisionales: “Se está estimando, porque todavía no tenemos datos oficiales, entre un 15% y un 25% de pérdida por heladas”. Pont advirtió además que la próxima temporada de granizo podría agravar la situación, sumando riesgos a una campaña ya comprometida.

“De heladas vamos a tener este piso que va a ser muy duro de levantar”, concluyó Pont, subrayando los desafíos que enfrenta el sector agrícola en la presente temporada y la necesidad de monitoreo y medidas de contención para mitigar futuros daños.