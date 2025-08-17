Pronóstico del tiempo: Tormentas aisladas podrían marcar el inicio de la semana

Pronóstico del tiempo: Tormentas aisladas podrían marcar el inicio de la semanaMira las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional para este lunes en Tucumán.domingo 17 de agosto de 2025 18:28 EN VIVO Mapa de lluvias sobre la región Pronóstico para el Gran San MiguelPara Tafí del ValleLa región, bajo alerta amarilla por vientos y tormentas Te podría interesar Tras la ola polar, llega a Argentina otro fenómeno climáticoEs por el ingreso de aire húmedo del norte, que trae bancos de niebla poco habituales, al tiempo que eleva las temperaturas. Las provincias afectadas. No disponible sin conexión De panadero a millonario: la historia de Angel Paez, el hermano no reconocido de la intendenta ChahlaDurante 26 años litigó para que se reconociera su derecho a parte de la fortuna de su padre, Elías Chahla, quien murió sin reconocerlo como su hijo. No disponible sin conexión Administración PúblicaConfirmaron el cronograma de pago del aguinaldo para empleados estatalesDesde la Tesorería de la Provincia difundieron el detalle de cuándo deben pasar las distintas reparticiones a percibir la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). No disponible sin conexión Se estiman nevadas para una buena parte de la provincia en las próximas horasLos datos del Servicio Meteorológico Nacional indican que incluso podría nevar en San Miguel de Tucumán. No disponible sin conexión