Proteger el medio ambiente para cuidar la salud: 6 acciones prácticas para este verano

El medio ambiente es el entorno que rodea a los seres vivos e incluye todos los elementos naturales (aire, agua, suelo, flora, fauna), artificiales (ciudades, construcciones) y sociales (cultura, economía) con los que interactúan. Se trata de un sistema dinámico donde se producen interacciones constantes entre los componentes vivos y no vivos que permiten el desarrollo de la vida en un lugar y momento determinados.

Proteger el medio ambiente es necesario para proteger la salud de los habitantes del planeta. Veamos qué podemos hacer para apoyar.

La Organización Mundial de la Salud ha realizado un estudio de la calidad del aire urbano que ha demostrado que aproximadamente la mitad de las personas están expuestas a niveles de contaminación alarmantes.

Proteger el medio ambiente

Federaciones de asociaciones de protección de la naturaleza han puesto en marcha una campaña informativa con consejos para las buenas prácticas medioambientales en época estival.

De esta forma, se pretende informar a las personas sobre cómo proteger el medio ambiente de forma práctica, con acciones diarias.