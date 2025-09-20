Puente Chaco-Corrientes: un fallecido tras un choque múltiple entre 15 vehículos

Un impactante choque múltiple ocurrió en el Puente General Manuel Belgrano, que une Chaco y Corrientes, que involucró a 15 vehículos y dejó una persona fallecida y varios heridos.

El operativo de emergencia que paralizó el tránsito del canal interprovincial empezó poco después de las 16 de este viernes. Las fuentes policiales informaron que un camión sin frenos fue el que provocó el accidente.

Todo comenzó con un llamado desesperado al 911, con el que informaron que había personas atrapadas entre los autos y la situación era crítica. Un camión de la Jefatura de la División Bomberos de Resistencia llegó al lugar y los rescatistas encontraron una escena caótica.

Entre los hierros retorcidos, lograron identificar a cuatro heridos, que fueron asistidos de inmediato y trasladados en ambulancias al Hospital Perrando.

Mientras tanto, los bomberos trabajaron con rapidez para evitar una tragedia mayor: desconectaron las baterías de los autos para prevenir incendios y, junto a los Bomberos de la Policía de Corrientes, realizaron un barrido de combustible en la calzada para neutralizar cualquier derrame.

El operativo de rescate contó también con la participación de Policía Caminera y Gendarmería Nacional, que se encargaron de controlar el tránsito y asistir a los conductores varados. Por el momento, el puente, que es una de las vías más transitadas del nordeste argentino, está completamente colapsado.

La investigación avanza para determinar cómo empezó el choque en cadena. La cámara de seguridad del puente grabó el momento del impacto, lo que será un elemento clave para esclarecer si fue un camión sin frenos lo que desató el caos.

La Jefatura de Bomberos y las fuerzas de seguridad pidieron circular con extrema precaución por la zona.

Confirman la muerte de un motociclista

Desde el Hospital Escuela de la Provincia de Corrientes, confirmaron el deceso de uno de los heridos en el siniestro ocurrido en la tarde de este viernes cuando un camión embistió a varios vehículos, tras perder el control del vehículo.

La información fue recabada a través de la División Seguridad Hospitalaria, las autoridades del Hospital Escuela de Corrientes informaron que un hombre de 57 años identificado como Juan Carlos Pérez, que conducía una motocicleta Zanella 110 cc. falleció producto de las lesiones contraídas en el accidente del Puente General Belgrano.

En primera instancia el hombre ingresó con politraumatismos y se hallaba con supervisión médica, pero con el transcurrir de las horas fue desmejorando y falleció alrededor de las 22 horas.

*Con información de TN y Diario Norte