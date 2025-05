Qué declaró Gianinna Maradona en el juicio por la muerte de Diego

En el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, la hija del ídolo futbolístico Gianinna Maradona fue citada para dar su testimonio a las 10:30 de este martes en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro. La hija del astro llegó a los tribunales acompañada por su hermana Dalma y su madre Claudia Villafañe.

La hija del astro responsabilizó a los tres imputados por la modalidad de atención tras salir de la Clínica Olivos, donde fue operado por una hematoma subdural. La medida tuvo el respaldo de la empresa Swiss Medical.

"Elegí creer que ellos, que seguían la salud de mi papá, nos daban la mejor propuesta. Con el diario del lunes, escuchando cómo Luque se refería a mí y a mi hermana, siento que todo fue una obra de teatro para seguir teniendo a mi papá en un lugar oscuro, feo y solo ".

Luego señaló que " Luque era su médico de cabecera, tenía toda la responsabilidad , porque después él armó su equipo con Matías Morla a la cabeza, que fue quien lo contrató."

"Una vez mi papá llamó a mi hijo y no se le entendía nada y le tuve que decir a mi nene que mi papá estaba dormido. Ahí fue que llamé a (Maximiliano) Pomargo para decirle que necesitaba hablar con Luque porque no podía estar así mi papá ", explicó Gianinna.

“El 10 de octubre de 2020 hablé con mi papá y le pregunté cómo estaba. Me respondió que cómo iba a estar bien si había pasado su cumpleaños solo. Le dije que no había sido su cumpleaños, que cómo lo íbamos a dejar solo. Estaba perdido en tiempo y espacio ”, fue una de las primeras afirmaciones que hizo Gianinna Maradona.

En ese momento, decidió hablar con Maximiliano Pomargo, cuñado del abogado Matías Morla y quien hacía las veces de secretario de Maradona, para pedirle el teléfono del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete acusados de homicidio simple con dolo eventual que están siendo juzgados.

“ Le dije que no veía bien a mi papá. Más allá de que no lo veía feliz, lo veía lento, que cada vez caminaba más lento. Él me dijo que tenía altibajos, que lo estaban ayudando, que estaba trabajando con la psiquiatra Agustina Cosachov. Después entró a trabajar Carlos Díaz. Pero lo veía cada vez peor y no se podía conectar con la realidad. Era absurdo que dijeran que estaba bien “, aseguró.

Y, al recordar el momento que le preguntó a su padre si se quería ir con ella, dio una imagen que conmovió a la mayoría de las personas que presenciaron su declaración. “ Me tiró los brazos como hace un nene de nueve meses con la madre ”, sostuvo.

Para Gianinna todo era una evidencia de que su padre no estaba bien y que cada vez estaba peor. “Y que las locas (por ella y su hermana Dalma) no éramos tan locas”.

Gianinna contó el momento cuando su hijo le mostró una remera con foto de Diego y Caniggia

En su declaración, la hija de Diego contó que el 30 de octubre fue con su hijo a verlo por su cumpleaños. "Había mucha gente. Estaba sentado al lado de un fogón, hacía un calor bárbaro y estaba todo vestido . Nadie se daba cuenta de la situación"