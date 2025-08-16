Qué hacer en San Miguel de Tucumán este fin de semana

Tucumanos y visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar el fin de semana largo con una variedad de actividades recreativas, culturales y artísticas organizadas por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

La celebración del Día de las Infancias se destaca en la agenda: el festejo central será el domingo en el Palacio de los Deportes que se llenará de juegos, espectáculos y color. También habrá propuestas de dibujo, teatro y títeres para los niños y niñas en museos municipales entre este viernes y el domingo.

Además, nuevos shows subirán al escenario del Teatro Municipal Rosita Ávila; habrá paseos guiados turísticos para conocer la ciudad de manera gratuita y se reeditarán las tradicionales ferias de artesanos, gastronómicos y emprendedores, entre otras actividades.

El detalle de la programación es el siguiente:

Sábado 16

9.30 h - Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital, a cargo de la Dirección de Turismo Municipal. El punto de encuentro es la Oficina de Información Turística ubicada en Congreso y Crisóstomo Álvarez. Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende por lluvia.

11 h - El Bus Turístico realizará el paseo guiado por el histórico Barrio Ciudadela. Este circuito tiene paradas en la Casa Belgraniana, Plaza Belgrano, el ex Mercado de Abasto y el Estadio del Club Atlético San Martín, entre otros lugares. La salida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se realizan a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. El servicio es gratuito.

15 a 22 h – Feria en el Parque Quinto Centenario, avenida Belgrano al 4.200.

15 a 16 h - Se ofrecerá un Taller de Grafismo destinado a niños y niñas de 6 a 11 años en el Museo Mercedes Sosa – Casa Natal, ubicado en pasaje Calixto del Corro 344.La actividad estará a cargo del artista plástico Narciso Villa, autor de los murales que decoran las inmediaciones del museo. A través del juego, el color y las formas, los chicos podrán estimular su imaginación y creatividad. La actividad es libre y gratuita. Más información: 3815095025.

16 h – El Bus Turístico realizará el tradicional circuito histórico y cultural. La salida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se realizan a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. El servicio es gratuito.

16 a 21 h – Feria en el Barrio Manantial Sur – 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.

16 a 22 h – Feria de Emprendedores en el Parque el Provincial, en el sector de avenida Roca y Chacabuco.

16 a 23 h – Feria de Artesanos en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y caminerías internas.

17 a 00 h - Paseo Gastronómico en el Parque El Provincial, en la manzana de avenida Roca y 9 de Julio.

17 a 00 h – Feria Gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción, entre Mate de Luna y San Martín.

17.30 h – Se ofrecerá un taller gratuito de danzas folclóricas para todas las edades y abierto al público en la Plaza Temática, ubicada en Congreso y San Lorenzo. Se suspende por lluvia.

17.30 h – Habrá una nueva función de “Teatro de Papel” en la Casa Museo de la Ciudad, ubicada en Salta 532. Se trata de un espectáculo de narración de cuentos para niños que incluye recursos del Kamishibai (teatro de papel), títeres, actores y música en vivo. Entrada libre y gratuita. No se suspende por lluvia.

21.30 h - En el Teatro Municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1550) los vecinos podrán disfrutar del show-concierto “Una noche en Broadway”, que rinde homenaje al teatro musical argentino e internacional. Florencia Naranjo lidera el elenco de intérpretes conformado por Milagro Robles, Sofía Naranjo, Julieta Ferreyra y Lara Matienzo. El pianista Rodrigo Ferreyra acompañará con música en vivo. Entrada general: $ 16.000. Se pueden adquirir en la ticketera digital: entradas.smt.gob.ar. También se consiguen de manera presencial en la boletería del teatro, que abre de lunes a viernes, de 8 a 13 h; y los días de función de 8 a 13 h y desde las 17 h hasta la hora del inicio del espectáculo.

Domingo 17

11 h – El Bus Turístico hará el City Tour por lugares notables de la ciudad. La salida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. El servicio es gratuito. Las inscripciones se realizan a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt.

14 a 18 h – La fiesta para celebrar el Día de las Infancias llenará de color el Palacio de los Deportes del Parque 9 de Julio. La apertura estará a cargo del Mago Enigma; a las 15 h subirán al escenario los personajes de La Granja de Zenón; habrá show de Superhéroes a las 15.30 h; y Sonic junto a Mario Bros. se presentarán a las 16.15 h. El payaso Plim Plim y sus amigos llegarán al Palacio a las 16.40 h, mientras que las 17 h se pondrá en escena la obra teatral Intensamente. Durante toda la jornada se sortearán regalos, se podrán recorrer stands de distintas reparticiones municipales y se instalarán ferias de gastronómicos “sobre ruedas” (food trucks) y de emprendedores. La entrada es libre y gratuita.

15 a 22 h – Feria en el Parque Quinto Centenario, avenida Belgrano al 4.200.

16 h – El Bus Turístico realizará el tradicional circuito histórico y cultural. La salida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se realizan a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt . El servicio es gratuito.

16 h – La Casa Belgraniana, ubicada en Bernabé Aráoz y Bolívar, ofrecerá una propuesta educativa y cultural para toda la familia, de la mano de la compañía GuilloTíteres. La actividad incluirá una función de títeres titulada “Galletas Belgranianas”, donde dos amigos recuerdan la figura de Manuel Belgrano entre juegos, galletas y canciones patrias. Luego habrá un taller donde los niños y niñas podrán confeccionar su propio títere soldado, utilizando materiales reciclables. Como cierre de la jornada, se entregarán “galletas belgranianas” especialmente preparadas para la ocasión, acompañadas por mensajes y dibujos alusivos a la historia argentina. Entrada libre y gratuita.

16 a 21 h – Feria en el Barrio Manantial Sur – 2500 Viviendas, en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.

16 a 22 h – Feria de Emprendedores en el Parque el Provincial, en el sector de avenida Roca y Chacabuco.

16 a 23 h – Feria de Artesanos en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y caminerías internas.

17 a 00 h - Paseo Gastronómico en el Parque El Provincial, en la manzana de avenida Roca y 9 de Julio.

17 a 00 h – Feria Gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción, entre Mate de Luna y San Martín.

17 h – En el marco del ciclo "Teatro en los Barrios", el domingo se presentará el espectáculo familiar de escenas improvisadas de humor “Cuatro quesos” en la plaza del Barrio San Martín ubicada en Alsina y Horacio Poviña. Cuatro actores en escena se movilizan a partir de premisas que propone el público antes y durante la función, convirtiendo a los espectadores en coautores del espectáculo. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.

Horario de la Oficina de Información Turística municipal para el fin de semana largo

La Oficina de Información Turística de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ubicada a la par de la Casa Histórica (Congreso al 100) abrirá el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto, de 9 h a 14 h y de 17 h a 21 h.

En el lugar, los visitantes pueden informarse sobre los atractivos turísticos, rutas religiosas y oferta gastronómica, entre otros datos de interés para disfrutar a pleno su estadía en la Ciudad Histórica.

Además, en el enlace https://linktr.ee/busturisticosmt pueden acceder a mapas, más información de utilidad y a los formularios de inscripción para los paseos guiados gratuitos que brinda el Municipio.

Horarios de visita de los museos municipales

El fin de semana largo es una oportunidad para visitar los museos que dependen de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, que abrirán en sus horarios habituales, con entrada libre y gratuita.