El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, habló con mesura sobre la visita anunciada del presidente Javier Milei a Tucumán, prevista para este sábado. Su deseo fue claro: que la estadía del jefe de Estado transcurra sin contratiempos ni apuros, en contraste con episodios en otras provincias. Jaldo añadió que, si se confirma por la vía oficial el arribo, tendrá la oportunidad de saludarlo: “Si el presidente viene y avisa oficialmente, yo voy a tener la posibilidad por lo menos de saludarlo”. Con un guiño humorístico, se refirió a una alusión anterior sobre “la tijera”: “Yo de la tijera hablaba del león, no del presidente. Si trae al león, lo vamos a atender”. El objetivo provincial, explicó, es “darle todas las seguridades que realmente se merece” al mandatario y su comitiva.

Consultado durante una recorrida por obras del Procrear, Jaldo ratificó la colaboración de la provincia para garantizar la seguridad del presidente, aun cuando aún no recibió un pedido formal ni comunicación oficial sobre el arribo. Señaló que, por mandato institucional, corresponde cuidar al jefe de Estado más allá de las afinidades políticas: “Estamos predispuestos a que, si nos piden colaboración para la seguridad del presidente, no hay duda de que no solo lo vamos a hacer, sino que además tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidar a nuestro presidente, sea quien sea”.

Enfatizó, no obstante, que la responsabilidad principal de la seguridad de las autoridades nacionales recae en dependencias federales como la Casa Militar y la Policía Federal, aunque reconoció que en ocasiones se solicita apoyo a las provincias: “La seguridad de las autoridades nacionales está a cargo de la Casa Militar y de la Policía Federal, y a veces piden colaboración a las provincias y a veces no”. Si se requiriera esa colaboración, sostuvo, Tucumán la brindará: “Si nos piden colaboración, no hay duda de que no solo se la vamos a dar, sino que le vamos a garantizar la seguridad al presidente y a la delegación que venga con él”.

A pesar de esa predisposición, Jaldo admitió que por el momento no hubo comunicación oficial dirigida a su despacho: “Hasta el momento, quien les habla no tiene comunicación oficial; a quien les habla no le han pedido seguridad para acompañar al presidente”. Reconoció, sin embargo, que aún resta tiempo hasta el encuentro, que incluirá una actividad en Yerba Buena junto al candidato a diputado nacional Federico Pelli. El gobernador recordó además antecedentes de colaboración: cuando visitaron la provincia la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, Tucumán también brindó soporte de seguridad, y “como han venido se fueron”, concluyó.