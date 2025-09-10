El martes próximo se conocerá, además, la empresa responsable de la obra de remodelación del aeropuerto internacional Benjamín Matienzo, según ha confirmado el gobernador Osvaldo Jaldo.

El mandatario destacó que, desde el inicio de su gestión, una de las prioridades fue consolidar la infraestructura provincial. La modernización del aeropuerto reafirmará a Tucumán como un nodo de conectividad con instalaciones acordes a las necesidades actuales.

Aeropuertos Argentina 2000 declaró admisibles a cinco empresas y a dos uniones transitorias de empresas (UTE) para presentar la oferta económica destinada a las obras en el Benjamín Matienzo. Las postulantes invitadas al acto —que tendrá lugar desde las 15 en la sede de la concesionaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— son:

PMP SRL-Szczech SA (UTE)

Del Sol SA

Conorvial SA

Constructora Sudamericana

Procon SRL

Criba SA

Pose SA-Gama SA (UTE)

Con una inversión estimada en 58 millones de dólares, la obra busca optimizar la funcionalidad y el flujo de pasajeros para servicios nacionales e internacionales. La intervención ampliará la superficie cubierta del aeropuerto de 8.600 m² a 10.000 m², incorporando 1.400 m² adicionales. Entre las mejoras proyectadas se cuentan la incorporación de dos nuevas mangas —que se sumarán a la ya existente, totalizando tres—, 14 mostradores de check-in, dos sectores gastronómicos de mayor oferta, un nuevo hall de partidas con cuatro puertas de embarque nacional y dos internacionales, y un moderno sector de control y manejo de equipajes.

La sala de embarque se ampliará de 650 m² a 1.800 m² y la capacidad de puertas de embarque simultáneas pasará de dos a cinco, permitiendo la operación paralela de vuelos domésticos e internacionales y redundando en una mejora de la experiencia de los pasajeros.