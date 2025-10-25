Quimilí: por el temporal hubo caída de árboles y de torres de radio y televisión

En la noche de viernes, tras una agobiante jornada en donde la temperatura alcanzó los 40 grados, llegó la lluvia que vino acompañada por una impresionante ráfaga de viento que provocó numerosas caídas de árboles, voladuras de techos y el desplome de diversas torres de radio y televisión, como así también la caída de postes de luz que dejó a gran parte de la ciudad de Quimilí, Santiago del Estero, sin energía eléctrica.

En la avenida Rivadavia, se desplomó una imponente antena de casi 60 metros producto de los fuertes vientos, dicha torre estaba instalada en el predio del departamento de policía y contaba con equipos de internet, como así también antenas repetidoras de un canal de televisión y una Radio Provincial.

La imponente estructura cayó sobre la avenida que estuvo cortada por casi 6 horas e impacto sobre el techo del tinglado de los Bomberos Voluntarios.

En el otro extremo de la ciudad, en el barrio 20 Viviendas, cayó por tierra la torre de un canal y una FM local, en las dos ocasiones no hubo que lamentar lesionados.

La imagen después del impresionante viento fue devastadora, con postes de luz caídos por toda la ciudad, al igual que árboles sacados de raíz por las fuertes ráfagas.

Personal de los cuerpos de bomberos, Policía, hospital y de la municipalidad, recorrieron las calles de Quimilí para accionar en diferentes áreas afectadas por el temporal. /Diario Panorama