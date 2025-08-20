Realizan obras de pavimentación en barrios de la zona suroeste de la capital

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán avanza con el plan de pavimentación de más de un kilómetro de calles y pasajes de los Barrios San Francisco, Santa Marta y Los Plátanos, en la zona suroeste de la capital, en el marco de las obras encaradas por la gestión de la intendenta Rossana Chahla destinadas a mejorar la infraestructura vial de los vecindarios periféricos, facilitar el acceso al transporte público y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Este miércoles, en el Barrio Los Plátanos, el Municipio comenzó la pavimentación del Pasaje Lugones al 1.700 (que en los mapas figura también como calle Pablo Rojas Paz), entre Malabia y Lavaisse.

El secretario de Servicios Públicos municipal, Luciano Chincarini, supervisó el inicio de las obras y detalló que en ese sector se aplicarán “120 toneladas de asfalto, que tiene la particularidad de que es producido por la planta propia que tiene el Municipio”.

El funcionario recordó que recientemente, en la zona, la comuna capitalina finalizó la pavimentación de calle Lavaisse, entre Rufino Cossio y pasaje Lugones, trabajos que habían comenzado a principios de agosto. Además, próximamente, la colocación de asfalto continuará en otras cuadras del pasaje Lugones, en calles Malabia y Ezequiel Colombres al 4000, y en distintos tramos de los pasajes Martí y Acevedo.

“Estamos cumpliendo con un pedido de los vecinos, mejorando la conectividad de estos barrios. Recordemos que el barrio Los Plátanos está contiguo al barrio San Francisco y al barrio Santa Marta donde vamos a hacer un trabajo en alrededor de 14 cuadras en esta zona, en la cual algunas de estas calles son utilizadas por las líneas de colectivos 10 y 12, así que de esta manera también estamos mejorando la movilidad y el transporte público de pasajeros”, explicó Chincarini.

El titular de Servicios Públicos destacó que las obras forman parte del compromiso asumido por la intendenta “que es trabajar de la periferia al centro”.

“Es una alegría que pavimenten. Es una buena idea porque este barrio había sido olvidado. Es el primer barrio que estuvo acá cuando esto era cañaveral. Siempre he habido cordón cuneta y nada más”, comentó Lidia del Valle Correa, una vecina de 73 años que reside en el Barrio Los Plátanos desde su creación.

“Cómo no estar feliz por todo esto que están realizando en el barrio Los Plátanos. Hace tiempo que esperábamos que vengan al pasaje. Nosotros pensábamos que ya estaba olvidado”, expresó Sara Ruiz. “La verdad que es un beneficio para todos. Para los que tienen vehículos o lo que andamos a pie, es una bendición para cada uno de nosotros”, cerró. /SMT