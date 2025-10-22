En la 81° Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en Punta Cana, el programa Redacciones5G de Telecom Argentina recibió la distinción Gran Amigo de la Prensa. El reconocimiento llega en el décimo aniversario del programa y supone la más alta distinción que la SIP otorga a organizaciones que han contribuido de manera significativa al fortalecimiento del periodismo en las Américas.

Redacciones5G nació hace una década en un escenario marcado por la inevitable digitalización de los medios, el auge del internet móvil y la aparición de nuevas herramientas tecnológicas. Desde entonces, la iniciativa de Telecom se propuso acompañar a periodistas y equipos de redacción en los procesos de transformación: difundir conocimientos, herramientas y buenas prácticas para promover la innovación y la sostenibilidad de los medios.

El programa combinó formatos presenciales y virtuales: talleres, capacitaciones, cursos e-learning, newsletters, podcasts, la guía Periodismo IA y jornadas como las de periodismo internacional (ITP). El objetivo fue siempre el mismo: impulsar un ecosistema periodístico más conectado, ágil y preparado para los desafíos del entorno digital.

En números, Redacciones5G visitó más de 350 medios en todo el país y la región, capacitó a más de 10.000 profesionales del periodismo y la comunicación y alcanzó a más de 3.000 estudiantes de Comunicación, Periodismo y carreras afines. Esos datos reflejan una década de trabajo sostenido en torno a la capacitación y la innovación tecnológica aplicadas al oficio periodístico.

Durante la asamblea, Pedro López Matheu, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Telecom Argentina, expresó su agradecimiento por la distinción: “Es un orgullo recibir el premio Gran Amigo de la Prensa por Redacciones5G. Es un programa que hacemos desde Argentina para toda la región impulsando la transformación y la innovación en el periodismo. Nuestra misión, como habilitador digital, es seguir acompañando a los medios frente a las próximas fronteras tecnológicas que surjan, contribuyendo a su sostenibilidad, convencidos del rol esencial que desempeñan para la democracia en las Américas. Agradezco en nombre de Telecom a la Sociedad Interamericana de Prensa por tan honorable distinción”.

La distinción Gran Amigo de la Prensa reconoce el aporte de Redacciones5G a la profesión: no sólo por transmitir conocimientos técnicos, sino por fomentar una cultura de innovación que busca asegurar la relevancia y la viabilidad del periodismo en un mundo digital en constante cambio. En ese sentido, el galardón subraya el vínculo entre la tecnología, la capacitación y el rol cívico de los medios en las democracias de la región.

Mirando hacia adelante, Redacciones5G se presenta como una iniciativa que seguirá adaptándose: nuevas tecnologías, nuevos formatos y nuevas necesidades de las audiencias demandan respuestas continuas. La distinción de la SIP funciona así como un reconocimiento al trabajo pasado y un estímulo para persistir en la tarea de preparar a las redacciones frente a las próximas fronteras tecnológicas.