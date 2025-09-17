Repavimentan la ruta provincial 344 en Monteros: qué tramos están en obra

El Ministerio de Obra, Infraestructura y Transporte Público, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), lleva adelante la repavimentación de la Ruta Provincial N° 344, en el tramo que conecta Monteros con Soldado Maldonado. La actuación, considerada estratégica para la seguridad vial y la conectividad regional, busca atender el deterioro de la carpeta asfáltica y mejorar las condiciones de tránsito para las comunidades aledañas.

Los trabajos comprenden el fresado de la capa existente y la colocación de una nueva carpeta de rodamiento en concreto asfáltico de 5 cm de espesor, junto con tareas complementarias de señalización horizontal y vertical y la limpieza integral de la franja de dominio. En total se intervendrán 6 kilómetros con un ancho promedio de 7,30 metros, tramo que beneficia de manera directa a las localidades de Monteros, Soldado Maldonado y Los Sosa, cuyos productores y vecinos dependen de esta vía para el acceso a servicios y el transporte de mercaderías.

El gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Marcelo Nazur supervisan el avance de la obra que ejecuta la DPV, bajo la conducción de Pablo Díaz, y que también cuenta con la participación del secretario de Obras Públicas, Jorge Chrestia. Desde la cartera se subraya que la intervención no solo apunta a mejorar la transitabilidad sino también a reducir la siniestralidad en un corredor utilizado de forma cotidiana por transporte de pasajeros y cargas.

Según informaron las autoridades, la obra está financiada con recursos provinciales y tiene un plazo de finalización previsto para el 15 de octubre de 2025. Una vez concluida, se espera que la repavimentación contribuya a consolidar la red de infraestructura estratégica de la provincia y a favorecer el desarrollo productivo y la integración regional.