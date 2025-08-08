Retienen decenas de motocicletas porque los conductores circulaban sin casco

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y prevenir siniestros viales que pueden tener resultados fatales, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán reforzó los controles para verificar el uso del casco protector por parte de los motociclistas en distintos puntos de la ciudad.

Con esa premisa, este viernes se montó un operativo en avenida Sarmiento y Avellaneda, en la Esquina Norte, donde al cabo de unas pocas horas fueron retenidas más de 20 motos de distinta cilindrada debido a que sus conductores no cumplían con esa norma de seguridad y otras faltas.

El secretario de Movilidad Urbana del Municipio, Benjamín Nieva, quien supervisó las actuaciones, remarcó que por instrucciones de la intendente Rossana Chahla se trabaja de manera constante en la concientización y controles con fines preventivos.

“No solamente recordamos que el uso del casco es obligatorio, ya que así lo establece el artículo 40 de la Ley 24.449 (Nacional de Tránsito), sino por sobre todas las cosas para evitar siniestros viales con víctimas fatales”, remarcó.

El funcionario destacó que “el uso del casco reduce en un 40% las posibilidades de que haya una fatalidad producto de un siniestro vial y también disminuye en un 70% la posibilidad de que haya un traumatismo de cráneo grave, según datos dados a conocer por el Sistema Provincial de Salud de Tucumán”. En la misma línea, Nieva advirtió que “de los siniestros viales que se producen diariamente, un 90% de los traumatismos de cráneo graves son producto de que los motociclistas no llevaban el casco perfectamente colocado y abrochado”.

El secretario de Movilidad Urbana sostuvo que “la población debe tomar real conciencia del uso del casco, ya que no solamente puede evitar un impacto directo de un objeto contundente con la cabeza del motociclista, sino que también permite una absorción de ese impacto en la cabeza”.

Nieva informó que durante el operativo realizado este viernes “decenas de motos fueron retenidas y serán remitidas al Corralón Municipal debido a que los conductores circulaban sin casco”. Y aclaró: “Nosotros no queremos llegar a esto, a lo que hace a la sanción y directamente a la remoción de ese vehículo, sino que buscamos reforzar esta campaña muy fuerte en materia de concientización y de prevención para que se tome realmente conciencia”.

Para finalizar, el funcionario dijo que “estos controles sobre uso del casco se continuarán realizando periódicamente, conjuntamente con otros operativos, como por ejemplo los controles de alcoholemia que se realizan en cada uno de los puntos de la ciudad de San Miguel de Tucumán”. /SMT