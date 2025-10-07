Un helicóptero sobrevoló este martes el techo del Congreso de la Nación y llamó la atención de quienes pasaban por la zona en pleno mediodía porteño. La aeronave, sin aterrizar, quedó suspendida a centímetros del techo del edificio y despertó todo tipo de hipótesis en las redes sociales.

La escena ocurrió este martes, pasadas las 13, y videos tomados desde diferentes ángulos y distancias se viralizaron rápidamente. En ellos se observa que el helicóptero pertenece a la Policía Federal y su identificación es H15.

Según informó la Policía Federal, luego de que el operativo causara tanto impacto e inquietud, se trató de un simulacro de evacuación, "una práctica para medir tiempos".

Es decir, un ejercicio "para medir tiempo de respuesta, de la base de la Policía Federal al Congreso, y de la base al Hospital Churruca". Este centro de salud, que pertenece a la fuerza de seguridad, tiene helipuerto propio y está a 3,7 kilómetros del Parlamento en línea recta.

Desde la Cámara de Diputados informaron que el sobrevuelo se efectuó "en el marco de la preparación de un simulacro dentro del Curso Permanente de Adiestramiento Táctico conjunto".

Fue puesto incluso en conocimiento del encargado de seguridad del Congreso, agregaron.

La aeronave quedó suspendida a unos dos metros de un sector pintado de color ladrillo, mientras un policía que iba a bordo saltó hacia el techo. Una vez con sus pies en el suelo, pareció comunicarse con quienes piloteaban el aparato.

Detrás suyo, en fotos y videos, se observaba la distintiva cúpula del Congreso, que es una estructura icónica de 80 metros de altura, revestida en cobre, que le da su característico color verde.

Las diferentes fuerzas de seguridad o de ayuda suelen realizar ejercicios y simulacros para estar preparadas para diversas situaciones que puedan surgir.