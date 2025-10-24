Riesgo en alta montaña: buscan a dos personas extraviadas en el Volcán Lanín mientras avanza un frente frío

El operativo de rescate se desplegó tras la notificación de la desaparición de dos personas en la cara sur del Volcán Lanín, una zona catalogada como de difícil acceso.

El aviso se activó cuando se constataron demoras en su retorno, lo que motivó la intervención del Parque Nacional Lanín y otras fuerzas de rescate.

Según se informó, los montañistas se encontraban en una ruta no habilitada —es decir, fuera de los circuitos permitidos y regulados— lo que afinó la alerta temprana.

Equipos del parque, junto con brigadistas especializados en montaña, ingresaron al sector para iniciar las tareas de localización y auxilio.

Condiciones climáticas adversas

Uno de los factores que más preocupa a los rescatistas es el pronóstico meteorológico: se espera el ingreso de un frente frío con nevadas intensas y viento blanco, lo que elevaría el nivel de dificultad de la operación en la montaña.

La combinación de terreno accidentado, altitud y visibilidad reducida coloca al equipo ante un escenario complejo donde cada hora cuenta.

La zona de la cara sur del Volcán Lanín, en la provincia de Neuquén, es reconocida por sus riesgos propios de alta montaña, incluidos cambios bruscos de clima y trayectos que pueden volverse inaccesibles en poco tiempo.

Por otra parte, el hecho de que los montañistas hayan ingresado en un área no habilitada —y por tanto sin los controles de ruta establecidos— incrementa el peligro tanto para ellos como para quienes los asisten.

El parque y los organismos de emergencias recordaron la importancia de respetar los circuitos autorizados, registrarse antes de subir y contar con equipamiento adecuado.

La iniciativa del rescate se dio en un momento crítico: conforme avanzaba la noche y los equipos realizaban el ascenso de aproximación, la previsión de intensificación del clima presionaba la planificación del operativo.

Operativo de rescate

Más de veinte rescatistas trabajan contrarreloj para alcanzar el área donde se supone podrían estar los desaparecidos, en condiciones que podrían tornarse extremas si se cumple el pronóstico meteorológico.

La cara sur del Volcán Lanín, con una altitud aproximada de 3.776 metros sobre el nivel del mar y glaciares en su cúspide, ya presenta por sí sola condiciones exigentes: ascensos de gran altura, pendientes pronunciadas y un clima que puede cambiar sin aviso.

En ese contexto, los equipos especializados del Parque Nacional Lanín, junto a los guardaparques, personal de rescate y guías habilitados, aplican protocolos de búsqueda y seguridad.

Se destacó que las rutas no habilitadas no cuentan con asistencia ni señalización planificada, lo que dificulta tanto la localización como el descenso seguro de quienes se extravían.

Por su parte, desde el parque se reiteró el llamado a respetar las recomendaciones para escaladas o caminatas de montaña: planificar con antelación, registrar el ingreso, prever condiciones de descenso, contar con guía si corresponde, y tener en cuenta que en alta montaña la norma no es la comodidad sino la previsión.