El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en cuatro provincias y una por vientos en otras cinco para este jueves 4 de septiembre.

Este nivel de alerta indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Alerta amarilla por tormentas

Zonas afectadas: Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones.

El área será afectada durante esta mañana por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y caída de granizo.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Recomendaciones del SMN:

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra. Evitá actividades al aire libre. No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas. Estate atento ante la posible caída de granizo. Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta amarilla por vientos

Zonas afectadas: Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán y La Rioja.

En el área cordillerana se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Recomendaciones del SMN: