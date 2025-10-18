El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que siete provincias están bajo alerta amarilla por fuertes tormentas.

El organismo detalló que las provincias de Salta, Jujuy, Misiones, Corrientes, el noreste de Santa Fe, el este de Chaco y el este de Formosa tendrán fuertes precipitaciones durante la jornada.

Desde el sitio Meteored advirtieron que las tormentas podrán presentarse con importante actividad eléctrica, caída de granizo en forma puntual y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h. Además, se esperan acumulados de precipitación entre 40 mm y 80 mm, con valores localmente superiores que podrían llegar o incluso superar los 100 mm en el noreste argentino.

Y argumentaron: “Estos fenómenos estarán asociados al avance del sistema frontal y al aumento del contenido de humedad en capas bajas de la atmósfera, un patrón típico de la primavera, cuando los contrastes térmicos favorecen el desarrollo de tormentas intensas en cortos períodos de tiempo".

Las alertas amarillas corresponden a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, según detalla el SMN en su página oficial.

En casos de alerta amarilla por tormenta, el organismo climatológico recomienda:

No sacar la basura.

Retirar los objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Además, el norte de Córdoba y el sur de Chubut mantienen alertas amarillas por fuertes vientos. Por lo cual se pide mantenerse a resguardo y asegurar los elementos que puedan volarse.

Sin embargo, para mañana no mejora el panorama para el norte argentino, sino todo lo contrario.

A las alertas amarillas emitidas se suman Tucumán y Santiago del Estero

Además, en el centro y sur de Misiones, norte de Corrientes y sur de Chaco las alertas ascenderán a naranja. En estas situaciones, el SMN aconseja: