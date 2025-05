Rompió el silencio la influencer denunciada por usar cuits de gobernadores para importar ropa

Valentina Olguin, una cantante e influencer de 26 años, quedó en medio de una polémica luego de ser denunciada en la justicia por el gobernador Osvaldo Jaldo, por usar sus datos fiscales para traer ropa del exterior. No fue el único damnificado: También tomó los CUITS de los mandatarios de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis.

Valentina, nacida en Santiago del Estero, inició su carrera en la banda de cumbia uruguaya Dame 5 en 2016, y tiene varios temas solistas lanzados en el último tiempo. Además en Instagram tiene más de 400 mil seguidores y recibe canje de marcas de ropa.

De acuerdo a la denuncia realizada por Jaldo, Olguín utilizó el CUIT del mandatario para importar paquetes de ropa del exterior via courier, un sistema menos estricto en los controles, luego de haber superado el cupo de importación máxima que tiene cada ciudadano, de cinco paquetes o 3 mil dólares.

Según fuentes judiciales consultadas por el medio El Liberal, la mercadería llegaba a un domicilio ubicado en la calle Jaramillo, del barrio porteño de Núñez. La joven comenzó a recibir los paquetes. Para eso utilizó su propio CUIT. Pero cuando superó el cupo autorizado por AFIP, empezó a pasar los datos de amigos y familiares.

Finalmente, cuando ya estaban totalmente cubiertos los cupos de allegados, utilizaron datos públicos de gobernadores provinciales para hacer los trámites de importación ante Aduana. Según las pesquisas realizadas, la chica ingresó la información de los mandatarios de Tucumán, Buenos Aires (Axel Kicillof), San Luis (Claudio Poggi), Entre Ríos (Rogelio Frigerio) y La Pampa (Sergio Ziliotto) para traer ropa del exterior.

La maniobra quedó al descubierto cuando Jaldo descubrió la importación de ropa a su nombre. “Inmediatamente, puse la denuncia en la Aduana, en ARCA y también fui a la Justicia Federal, como un ciudadano común, en silencio. Esto le puede pasar a cualquiera”, contó el mandatario en declaraciones a la prensa.

“Sí, la verdad que esto es un hecho lamentable que me ocurrió a mí. No usaron mi plata ni mi tarjeta, pero usaron mi nombre y mis datos para operar ilegalmente. Esto no lo hizo una persona sola. Hay asesoramiento y conocimiento del sistema", remarcó Jaldo.

La causa quedó en manos del juez federal José Manuel Díaz Vélez, y del fiscal José Agustín Chit, titular de la Fiscalía Federal 3 de Tucumán, quien tomó indagatoria a la joven. A Olguín se la investiga por delitos federales vinculados con la falsificación de documentos públicos, evasión fiscal y uso indebido de datos fiscales protegidos. Además fue allanado un domicilio en Núñez, de donde se secuestraron dispositivos electrónicos.

La explicación de la influencer: "De apurada busqué CUITS en Google"

Valentina brindó su explicación del caso en declaraciones al diario Clarín. La historia la tiene algo sorprendida, ya que es una causa que estaba por cerrarse y que comenzó en diciembre,según sostiene.

La joven niega que haya montado un local de ropa, como se mencionó en una primera instancia. De acuerdo a su versión, las prendas que recibían eran todas de canje.

"No he robado nada, no he estafado. Ha sido una situación donde a mi me mandan como influencer ropa de Estados Unidos, de la marca Revolt. Ellos pagaron todos los impuestos", aclara.

"En un momento necesitaba muchos CUITS para hacer pasar esa ropa porque se pueden hacer cinco importaciones anuales. Buscaba CUITS al azar, mi familia, mis amigos. De apurada, desde la ignorancia de no saber, me decían que necesitaba que tuviesen un domicilio fiscal", afirma.

En ese momento estaba en Buenos Aires y no conocía a nadie. "Como no tenía a mis amigas pensé en quienes tenían domicilio fiscal acá", dice. Y buscando en Google fue que se le ocurrió poner el de una persona pública que aparecía, como para cumplir el trámite: el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Cuando a Axel se le agotaron los cupos de importación, se sumaron los otros gobernadores. Finalmente, el escándalo saltó cuando Jaldo se dio cuenta.

Según explicaron desde el entorno de la influencer, la causa ya tiene algunos meses y no entienden por qué aparece ahora en los medios. "Ella está a disposición de la justicia y tiene intención de reparar. Se presentó a cada llamado de la justicia federal", resaltan.

"Si no eran nombres políticos creo que no salia tanto. No es que estoy estafando a nadie, lo hice de apurada, para agilizar. No sabía que estaba cometiendo un delito, estoy arrepentida y soy consciente de la gravedad del asunto", cierra Valentina.

Reparación, disculpas públicas y probation

“Valentina Olguín sólo cometió un error. Está dispuesta a reparar el daño y a pedirle disculpas personalmente al gobernador Osvaldo Jaldo por lo que hizo”, aseguró Claudia Paz, la abogada defensora de la joven.

“Lo más importante que se debe aclarar es que en un primer momento fue imputada por contrabando agravado, pero después por contrabando simulado, que es un delito menos gravoso”, explicó la defensora de la cantante.

Paz insistió en que su defendida no comercializaba la ropa que traía desde Miami, sino que la utilizaba para sus shows o los videos que grababa para subirlos a las redes sociales. “No hay pruebas de que las haya comercializado”, indicó.

“Es nuestra intención solicitar que el caso se cierre a través de una probation. Además, quiere hacer una reparación por el daño causado haciendo una donación al Hospital de Niño. También, que creo que es lo más importante, pedir públicamente disculpas al gobernador Jaldo”, anticipó Paz.

“Ella está dispuesta a hacer todo lo que le pidan. Es el Ministerio Público el que debe poner las condiciones, que la víctima o el damnificado acepten y, por último, el juez debe aceptar el acuerdo”, sintetizó Paz. / Con información de Clarín y La Gaceta