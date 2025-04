Rubro por rubro: ¿cuáles son los servicios afectados por el paro de la CGT?

Comenzó a regir el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que se extenderá por 24 horas y cuenta con la adhesión de ambas Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA). Es la tercera huelga nacional impulsada por la central sindical desde que Javier Milei asumió la presidencia, y se enmarca como una protesta contra las medidas económicas del actual gobierno.

La jornada fue precedida por una movilización al Congreso el miércoles 9, que coincidió con la habitual protesta que los jubilados realizan ese mismo día.

En conferencia de prensa, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, explicó que el paro busca “exigir la libertad para negociar paritarias libres y acuerdos homologados, el aumento y actualización del bono para jubilados, y la revisión de las asignaciones familiares“.

Cómo funcionarán en Tucumán los servicios durante el paro

Habrá colectivos

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), adhirió formalmente al paro, pero argumentó que no puede llevarlo a cabo por estar bajo conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, es por ello que todos los servicios urbanos, interurbanos y de larga distancia se funcionarán con normalidad.

Sin clases en escuelas públicas y universidades

Todos los gremios incluidos en la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y gremios universitarios como CONADU confirmaron su participación en la huelga.

Atep confirmó que este jueves no habrá clases en todas las escuelas de Tucumán. El cese de actividades afectará a los niveles inicial, primario y secundario.

En cuanto al Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), este informó que adhiere al paro, aunque en muchos colegios dejarán la decisión en cada uno de sus trabajadores.

Por la adhesión de Adiunt y Conadu, tampoco habrá actividad en las escuelas experimentales que dependen de la UNT, como tampoco en numerosas facultades.

Atención en hospitales

El gremio de ATSA anunció su apoyo al paro general y hoy sus trabajadores no asistirán a los lugares de trabajo. En tanto el gremio de SITAS afirmó que no se plegará a la medida de fuerza y que todos sus trabajadores prestarán sus servicios con normalidad.

De acuerdo a un relevamiento realizado por Los Primeros, los directores de los hospitales dieron un panorama dispar de cómo pueden desarrollarse las actividades de este jueves.

En el caso del Hospital Centro de Salud, su directora Karina Loto, confirmó que la guardia está asegurada y que no habrá reprogramación de cirugías. Las intervenciones quirúrgicas se realizarán de acuerdo a lo establecido previamente. Si habrá atención en los consultorios externos, aunque puede ser reducida por impacto de la adhesión de ATSA.

En el Hospital de Niños, las cirugías se cumplirán con el cronograma previsto, no hay reprogramación, informó Inés Gramajo, directora del nosocomio.

Por último en el Hospital Padilla, su director Mario Sardón estimó que las cirugías programadas deberían cumplirse como estaban previstas, pero advirtió que recién durante la mañana podrán constatar si contarán con el personal necesario para realizarlas.

Administración pública nacional y provincial

En general, los gremios de UPCN y ATE coincidieron en su adhesión al paro nacional. Se espera un alto nivel de acatamiento en reparticiones y servicios de la Administración Pública. No habrá atención en oficinas como PAMI, registros civiles ni reparticiones gubernamentales provinciales ni municipales. El gobernador Osvaldo Jaldo declaró días atrás que respetará la decisión de los gremios y que la administración provincial no aplicará descuento del día a los trabajadores que no asistan a sus lugares de trabajo.

Cabe destacar, que la atención será normal en dependencias de ANSES.

Bancos

Las entidades bancarias no brindan atención al público. La Asociación Bancaria informó que la única operatividad disponible será a través de home banking y aplicaciones móviles, tanto en bancos públicos como privados.

Comercios

La Sociedad de Empleados y Obreros de Comercio (Seoc) de Tucumán anunció que se plegará a la medida de fuerza. De todas maneras, la decisión de abrir los negocios quedará bajo la decisión de sus propietarios.

Otros servicios

El servicio de recolección de residuos está suspendido en gran parte del país y se restablecerá a partir de la medianoche del viernes 11. Puede haber excepciones en localidades donde la gestión es municipal.

El Correo Argentino y empresas privadas de mensajería no realizarán repartos. Sin embargo, repartidores autónomos que trabajan con plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre, podrían continuar operando.

Tampoco habrá transporte de caudales ni de mercaderías.

Estaciones de servicio

Las estaciones de servicio funcionarán con operatividad limitada. Aunque el gremio del sector adhiere a la protesta, las cámaras empresarias buscan garantizar una atención parcial.

Trenes y aviones

Todos los servicios de trenes permanecen interrumpidos durante toda la jornada. La paralización abarca los servicios metropolitanos, regionales y de larga distancia operados por Trenes Argentinos.

En el sector aéreo, el impacto también es importante. Aerolíneas Argentinas canceló 258 vuelos, afectando a aproximadamente 20.000 pasajeros. La medida se relaciona con la participación de gremios como la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y ATEPSA, que representa al personal de navegación aérea. Por tratarse de una actividad esencial, los controladores aéreos deben garantizar servicios mínimos, lo que explica la operatividad estimada en un 45%.