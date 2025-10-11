La provincia de Tucumán vivió esta tarde una jornada agobiante, con temperaturas que alcanzaron los 38 °C, ráfagas de viento de hasta 42 km/h y una humedad mínima del 10%, condiciones que dejaron el suelo altamente propenso a los incendios forestales.

Los focos se multiplicaron en distintos puntos de la provincia, aunque el de mayor magnitud y peligrosidad se registró en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, donde el fuego alcanzó el sector de accesos y estacionamiento.

Para este sábado nuestro meteorólogo del SMN, Jorge Noriega, anticipa una situación similar, con temperaturas entre 34 °C y 38 °C y ráfagas del sector sur que podrían llegar a los 55 km/h entre las 16 y las 19.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene a Tucumán bajo alerta roja extrema por riesgo de incendios forestales, ante el combustible seco, las altas temperaturas y los fuertes vientos que seguirán afectando la región.

Por último, Jorge Noriega recomienda: