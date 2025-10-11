Sábado bajo alerta roja: podrían repetirse los incendios forestales en Tucumán
La provincia de Tucumán vivió esta tarde una jornada agobiante, con temperaturas que alcanzaron los 38 °C, ráfagas de viento de hasta 42 km/h y una humedad mínima del 10%, condiciones que dejaron el suelo altamente propenso a los incendios forestales.
Los focos se multiplicaron en distintos puntos de la provincia, aunque el de mayor magnitud y peligrosidad se registró en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, donde el fuego alcanzó el sector de accesos y estacionamiento.
Para este sábado nuestro meteorólogo del SMN, Jorge Noriega, anticipa una situación similar, con temperaturas entre 34 °C y 38 °C y ráfagas del sector sur que podrían llegar a los 55 km/h entre las 16 y las 19.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene a Tucumán bajo alerta roja extrema por riesgo de incendios forestales, ante el combustible seco, las altas temperaturas y los fuertes vientos que seguirán afectando la región.
Por último, Jorge Noriega recomienda:
- Evitá encender fuego u hogueras al aire libre, incluso para cocinar.
- No arrojes colillas, fósforos o basura combustible en zonas rurales o cercanas a pastizales.
- Si ves humo o fuego, avisá de inmediato a las autoridades (bomberos, policía o defensa civil).
- Mantené libres de vegetación seca los alrededores de tu vivienda o establecimiento.
- No realices quemas de residuos ni desmalezado con fuego.
- En caso de incendio, alejáte de la zona, seguí las instrucciones de los equipos de emergencia y no bloquees caminos o accesos.
- Si las condiciones de humo son intensas, cerrá ventanas y puertas y evitá hacer ejercicio al aire libre.