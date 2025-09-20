Sábado caluroso: máxima de 34°C y alerta naranja por viento Zonda

Sábado caluroso y con cielo parcialmente nublado en Tucumán

Este sábado 20 de septiembre se presenta en Tucumán con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la noche, y algo nublado por la tarde. No se esperan precipitaciones, aunque hacia la noche la probabilidad de lluvias alcanza hasta un 10%.

Las temperaturas irán en aumento con una mínima de 24°C por la mañana y una máxima de 34°C por la tarde. Ya hacia la noche, el termómetro descenderá levemente hasta los 27°C.

El viento soplará desde el sur durante la mayor parte del día, con intensidades que oscilarán entre los 13 y 31 km/h, y rotará hacia el sudeste por la noche. No se prevén ráfagas fuertes en zonas llanas.

Alerta naranja por viento Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por viento Zonda para la tarde del sábado en la zona cordillerana de los Valles, específicamente en sectores de alta montaña y puna tucumana.

El fenómeno puede provocar una significativa reducción de la visibilidad, un marcado ascenso de temperaturas y condiciones de baja humedad, lo que aumenta el riesgo de incendios. Se recomienda evitar actividades al aire libre en esas zonas durante la tarde y estar atentos a nuevos comunicados oficiales.