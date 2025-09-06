Sábado nublado y una máxima que alcanzará los 21°
El SMN anticipa nubosidad variable, sin lluvias y con temperaturas en ascenso. Las mañanas seguirán frías durante el fin de semana. Mira el pronóstico extendido.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado en Tucumán una jornada con cielo mayormente cubierto y temperaturas levemente más altas que las registradas el viernes.
La mañana comenzó con cielo gris, una humedad del 79% y vientos del norte a 8 km/h. La temperatura mínima fue de 6 °C, marcando, una vez más, un amanecer fresco en la provincia.
Con el avance del día, el termómetro irá en ascenso. Se espera que, por la tarde, la temperatura alcance los 20 °C, acompañada por vientos leves desde el noreste. Hacia la noche, el SMN prevé un descenso térmico hasta los 12 °C, con brisa suave del suroeste.
🌤️ Pronóstico extendido para el fin de semana en Tucumán
Según el informe oficial, el domingo se mantendrá el cielo mayormente nublado. La mínima será nuevamente de 6 °C y la máxima alcanzará los 21 °C, sin probabilidad de lluvias.
Para el lunes, las condiciones seguirán estables, aunque con temperaturas un poco más altas: mínima de 7 °C y máxima en torno a los 24 °C. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y se espera una mejora hacia la tarde, con disminución de la nubosidad.