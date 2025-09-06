Sábado nublado y una máxima que alcanzará los 21°

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado en Tucumán una jornada con cielo mayormente cubierto y temperaturas levemente más altas que las registradas el viernes.

La mañana comenzó con cielo gris, una humedad del 79% y vientos del norte a 8 km/h. La temperatura mínima fue de 6 °C, marcando, una vez más, un amanecer fresco en la provincia.

Con el avance del día, el termómetro irá en ascenso. Se espera que, por la tarde, la temperatura alcance los 20 °C, acompañada por vientos leves desde el noreste. Hacia la noche, el SMN prevé un descenso térmico hasta los 12 °C, con brisa suave del suroeste.

🌤️ Pronóstico extendido para el fin de semana en Tucumán

Según el informe oficial, el domingo se mantendrá el cielo mayormente nublado. La mínima será nuevamente de 6 °C y la máxima alcanzará los 21 °C, sin probabilidad de lluvias.

Para el lunes, las condiciones seguirán estables, aunque con temperaturas un poco más altas: mínima de 7 °C y máxima en torno a los 24 °C. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y se espera una mejora hacia la tarde, con disminución de la nubosidad.