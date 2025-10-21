Dos mujeres y un hombre, que trabajarían en el sistema de salud, se encuentran acusados de haber ingresado con 168 bolsitas de alcohol al Estadio Padre Ernesto Martearena, en la provincia de Salta.

El hecho ocurrió el viernes 17 de octubre, durante un encuentro entre Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy y Juventud Antoniana, donde la Policía pidió directivas a la Unidad Fiscal Contravencional (UFICON) tras incautar los elementos.

Los agentes indicaron que un hombre de 54 años entró al lugar en una ambulancia perteneciente a la empresa Vivten, al tiempo que pidió la presencia de dos compañeras en la Puerta 0, donde afirmaron ser enfermeras.

Los efectivos procedieron a la requisas, descubrieron bultos que contenían 72 bolsitas con un líquido oscuro, presuntamente fernet.

A su vez, los uniformados concurrieron hasta la ambulancia 03, conducida por el primer involucrado, a quien le revisaron la mochila y hallaron 96 envases de polietileno con bebida alcohólica.

La fiscalía interviniente ordenó el secuestro de los objetos y citó a una audiencia a los tres implicados.

El enfermero se dirigió este martes a la sede judicial, acompañado por un defensor oficial, y ofreció su testimonio. /Noticias Argentinas