San Luis: una inesperada nevada sorprendió este fin de semana

La famosa "Tormenta de Santa Rosa" tuvo su manifestación en la provincia de San Luis, sorprendiendo con la llegada de nieve en varios puntos del territorio.

Reportes oficiales, periodísticos y de vecinos confirmaron que este domingo hubo diversas localidades, que estuvieron cubiertas de nieve, un fenómeno poco habitual para la fecha.

La nieve se hizo presente en zonas como Potrero de los Funes, El Trapiche, Estancia Grande, Los Puquios, El Valle de Pancanta, Juana Koslay, San Vicente, Villa de la Quebrada, Naschel, El Morro, La Toma, La Punta y Cuatro Esquinas. Incluso alcanzó la zona norte de la capital, en la tercera rotonda. / NA