Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) informó que el nuevo pozo de agua potable perforado en Lamadrid y Quintana entró en funcionamiento. En las próximas horas comenzará a normalizarse el servicio en la zona.

En los próximos días, la empresa trabajará para tomar presiones en los domicilios para seguir mejorando el suministro.

Importantes frentes de obra optimizan el servicio de agua potable en San Miguel de Tucumán

El presidente de SAT, Marcelo Caponio, destacó la magnitud de estos trabajos y señaló: "Desde que inicié la gestión, el gobernador Osvaldo Jaldo me encomendó llegar a cada rincón de la provincia con agua potable. En ese sentido, venimos desarrollando obras de gran relevancia, como la modernización de las tomas de El Cadillal y Anfama, y el megaproyecto del acueducto de Vipos. A la vez, avanzamos con un importante frente de obras en toda la provincia que, junto a más de 55 perforaciones acuíferas, contribuyen a optimizar la red y garantizar un servicio de calidad para todos los tucumanos".

Entre las tareas realizadas se destacan: - Empalme de red de agua potable en la intersección de Primero de Mayo y Martín Fierro, que permitirá reforzar la distribución en la zona. - Reparación de una importante pérdida en Venezuela y Rivadavia, contribuyendo a evitar el derroche y mejorar la presión domiciliaria. - Empalme con pozo de agua en Liceo Militar sobre la calzada de avenida Independencia, una obra clave para integrar nuevas fuentes al sistema existente y fortalecer el suministro en el sector sur de la ciudad.

Estos trabajos forman parte de un plan integral que la empresa viene ejecutando para fortalecer la infraestructura hídrica y acompañar el crecimiento urbano de la capital y el interior provincial.