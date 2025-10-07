El Gobierno provincial alista los pasos administrativos para llevar adelante la licitación que definirá la concesión de la Terminal de Ómnibus de Tucumán.

El lunes 27 de este mes finaliza el contrato con la firma a cargo de la explotación de la estación de colectivos, luego de un vínculo que se extendió durante más de 30 años y que tuvo distintas derivaciones en los tribunales.

El Ministerio de Obras Públicas, Infraestructura y Transporte, a cargo de Marcelo Nazur, está coordinando la elaboración de los pliegos que definirán las bases y condiciones del próximo acuerdo, con la participación de los técnicos del Ministerio de Economía que conduce Daniel Abad y de la Fiscalía de Estado, que encabeza Gilda Pedicone.

La intención es que durante esta semana y la próxima se finalice con todos los trámites para activar en lo inmediato la inscripción de interesados en hacerse cargo de las instalaciones.

Aunque todavía resta definir detalles de aquella documentación, la idea en la Casa de Gobierno es requerir una inversión mínima de 10 millones de dólares durante los próximos cuatro años al próximo adjudicatario de la estación situada frente al parque 9 de Julio.

El anteproyecto prevé renovar los ingresos, la cartelería y el sector de los andenes, entre otros espacios, con el “objetivo de jerarquizar y modernizar la terminal”.

En el Ministerio de Obras Públicas y Transporte alistan una suerte de “transición” entre la actual concesionaria, Terminal del Tucumán SA, y la Provincia. De hecho, según se detalló desde las oficinas de 25 de Mayo y San Martín, representantes de esa firma están convocados para el lunes 13, a las 10.30, a una reunión con funcionarios de distintas áreas del Poder Ejecutivo.

El objetivo del encuentro es “ordenar el traspaso” de la estación, más allá de que no hay una fecha precisa sobre cuánto tiempo se puede extender el período durante el cual el Estado permanecerá a cargo de la administración de la Terminal.

De todos modos, la meta es que para inicios de 2026 la adjudicación esté definida, con el nuevo contrato rubricado y los plazos para las inversiones y mejoras corriendo.

Incluso, en el Poder Ejecutivo tampoco descartan la posibilidad de que la actual prestataria pueda participar de la licitación, aunque este proceso abre la chance de que un nuevo adjudicatario se haga cargo de la Terminal de Ómnibus. “Todos aquellos oferentes que cumplan con los requisitos fijados en el pliego tendrán oportunidades”, afirman en el gobierno.

En ese sentido, está previsto que una de las condiciones para poder pujar por el nuevo contrato de concesión sea no encontrarse en litigio con el Estado provincial, adelantaron fuentes oficiales.

Sucede que la firma Terminal del Tucumán SA obtuvo en 2017 una sentencia favorable del fuero contencioso administrativo que hizo lugar a una demanda iniciada en 2006 por daños y perjuicios, en un fallo que condenó a la Provincia al pago de una suma millonaria por “la no percepción de los conceptos de toque de andén”. Además de esa causa (824/06), la empresa tramita otra acción judicial por daños y perjuicios (655/22) que se encuentra en período de apertura a pruebas en el ámbito de la Sala I del fuero contencioso.

En medio de este escenario de litigios, se acerca la finalización del acuerdo por la explotación de la estación de colectivos, una adjudicación otorgada vía licitación en los 90. Más de tres décadas después, el Gobierno define los pliegos que contendrán las pautas de la próxima concesión. / La Gaceta