Marcela Álvarez, madre de un alumno de la Escuela Técnica Secundaria de El Mollar, realizó una denuncia formal en la Policía por la situación de violencia que afecta a su hijo. Según su relato, su hijo recibió golpes de puño, lo que ocasionó heridas en el rostro tras una pelea con sus compañeros en el aula. La mujer aseguró que el Ministerio de Educación ya fue notificado sobre este caso.

A su vez, informó que fue contactada por autoridades de la institución, tanto de administración como de la estructura pedagógica; sin embargo, expresó su descontento, ya que el violento episodio solo finalizó en una constancia de acta. Debido a esta situación, el adolescente agredido no está concurriendo a la escuela debido al temor de tener represalias tras el conocimiento del caso.

Finalmente, Álvarez aseguró que buscará el cambio de establecimiento para el estudiante de 12 años agredido. Afirmó que en la escuela, que no cuenta con una figura de director designada, tanto en nivel primario como secundario, se registraron casos de bullying y también de grooming. Hasta el momento no hubo respuestas oficiales por parte del establecimiento educativo.