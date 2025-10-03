Se celebra hoy el Día del Odontólogo Latinoamericano

Hoy, 3 de octubre, se conmemora el Día del Odontólogo en Latinoamérica, recordando la importancia de estos profesionales para la salud humana integral y para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Profesional de la salud

Un odontólogo es un profesional de la salud bucal que se ocupa de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las complicaciones en las piezas dentales.

Es importante acotar que se encarga de las distintas partes que componen la cavidad bucal, teniendo como finalidad tratar y curar las enfermedades que se presenten en esta zona.

Las funciones de un odontólogo radican en mantener la salud bucal más óptima de las personas, sin importar la edad que tengan.

El alcance de las funciones de los odontólogos es bastante amplio. Por este motivo, se especializan en áreas específicas, como, por ejemplo, endodoncia, implantología, odontopediatría, rehabilitación oral, ortodoncia, medicina bucal, cirugía, etc.

Celebración

El 3 de octubre de 1917 se realizó una reunión en Santiago de Chile en la que participaron distinguidos odontólogos y cirujanos dentistas de la región, conformando la Asociación Odontológica Latinoamericana, hoy llamada Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA).

La fecha se celebra desde 1925, cuando el delegado argentino Raúl Loustalán propuso celebrar cada 3 de octubre el Día del Odontólogo, durante el Segundo Congreso de FOLA, realizado en Buenos Aires.

Los países que lo celebran en esta fecha son Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Paraguay, Uruguay y Venezuela.