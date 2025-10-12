Se cumplen 60 años del “Monteros de la Patria, la fortaleza del folklore“

Este fin de semana, Monteros volvió a convertirse en el corazón del folklore con la 60ª edición del Festival Nacional “Monteros de la Patria: Fortaleza del Folklore”, uno de los eventos culturales más emblemáticos de la provincia. El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, participó este sábado de la celebración junto a su esposa, Ana María Grillo, y fue recibido por el intendente local, Francisco Serra (h).

Durante la velada, Jaldo destacó el valor histórico y cultural del festival, y el esfuerzo de toda la comunidad monteriza por mantener viva esta tradición. “Para nosotros, como gobierno de la provincia, es un honor acompañar un evento cultural como el que hoy estamos viviendo, 60 aniversario de este gran festival. Quiero felicitar al intendente Panchito Serra, como así también al legislador Francisco Serra, a Regino Amado y a todos los monterizos que, de alguna manera, se preparan todo el año para poder vivir esta hermosa fiesta”, expresó.

Jaldo resaltó además el compromiso de la Provincia con la promoción de la cultura y el fortalecimiento de las economías locales. “Esta fiesta tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra historia, con nuestra tradición. Como Gobierno venimos apoyando estos eventos que se realizan en municipios y comunas, festivales de este nivel y también las fiestas patronales. Sabemos que la gente trabaja y los espera todo el año, porque hoy no solo tenemos la posibilidad de disfrutar artistas locales, sino también una cartelera de nivel nacional e internacional, y eso cuesta mucho esfuerzo, sacrificio e inversión”, señaló.

En esa línea, destacó que el festival no solo representa una expresión cultural, sino también una fuente de desarrollo económico para la región. “Más de 25.000 personas en una noche como hoy, un predio totalmente colmado, más de 50 ranchos que trabajan todo el año para poder vender comidas regionales y emprendedores que ofrecen sus artesanías. No solo tiene que ver con la historia y la cultura, sino también con generar recursos y dinamizar la economía de Monteros. Por eso, yo diría que más que un gasto, esta es una inversión: una inversión en cultura, en tradición, pero también una inversión que se redistribuye en todo Monteros”, remarcó.

Acompañaron a Jaldo, los ministros Regino Amado de Gobierno y Justicia, Daniel Abad de Economía, Darío Monteros de Interior; la diputada Gladys Medina, las intendentas de Capital, Rossana Chahla y de Graneros, Raquel Graneros; los intendentes de Famaillá, Enrique Orellana, de Tafí del Valle, Francisco Caliva, de Simoca, Elvio Salazar; el secretario de Producción, Eduardo Castro; los legisladores, Francisco Serra (p), Alberto Olea, Marcelo Herrera, Gerónimo Vargas Aignasse, Patricia Lizárraga, Alejandra Cejas; el secretario de Gobierno, Raúl Albarracín; el presidente del Ente Cultural, Humberto Salazar; el interventor del Ipacym, Regino Racedo; los delegados comunales del departamento.

Por su parte, el intendente Francisco Serra valoró el acompañamiento del Gobierno provincial en cada edición del festival. “Osvaldo Jaldo es el gran artífice de que hoy en nuestra ciudad nosotros podamos celebrar esta festividad tan grande, estos 60 años, y que no tan solo inauguremos obras, sino que también mantengamos viva esa identidad cultural que los monterizos y monterizas nos hace sentir orgullosos", afirmó.

Y añadió: "Hoy, en nuestra fiesta mayor, eso se pone de manifiesto con la alegría de tantos visitantes y vecinos que siguen defendiendo este legado cultural”.

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, también acompañó la celebración y destacó el trabajo conjunto que hace posible la realización del evento. “Siento mucho agradecimiento por el apoyo del gobernador y del ministro del Interior, que recorre todas las comunas, todos los municipios", sostuvo.

En ese sentido, recordó la historia y la tradición que rodea al festival: “Monteros ha recuperado el esplendor de esos años cuando se colmaban estas instalaciones. Creo que este festival número 60 es el que más gente ha convocado, porque hay trabajo detrás de la comisión y un equipo que trabaja sin mezquindades".

A su turno, el ministro del Interior, Darío Monteros, destacó el impacto económico y social de este tipo de celebraciones. “Esto hace a un equipo de gobierno que nos inculca Jaldo, que se replica en las intendencias y comunas que trabajan mancomunadamente para organizar eventos de este tipo. Esto no es un gasto, es una inversión, porque se dinamiza la microeconomía en cada lugar. En Monteros vemos emprendedores, carpas gastronómicas, la hotelería colmada; incluso en San Miguel de Tucumán aumentó la ocupación este fin de semana, porque también tenemos el Festival del Caballo en Trancas. Toda esa inversión redunda en la micro y la macroeconomía, beneficiando al turismo, la gastronomía y la hotelería”, explicó.

Finalmente, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, remarcó la importancia de sostener las tradiciones locales como una política de Estado. “Esto es una decisión política que ha tomado nuestro gobernador, de poder en cada ciudad seguir esta tradición con estas fiestas, que en momentos difíciles hablan de la necesidad de la gente de tener emociones distintas, de volver a sus raíces, de tener su tradición, de llevar a la familia. Estas son fiestas familiares, y qué hermoso tener tranquilidad, seguridad, poder salir, poder llevar a nuestros hijos, poder ir toda la familia a compartir, en momentos difíciles hoy, y no olvidar lo nuestro, nuestra tradición, nuestra cultura, nuestras raíces, la tucumaneidad”, expresó.