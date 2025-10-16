Se derrumbó un supermercado chino en Delfín Gallo: heridos e intentos de saqueo

Una fuerte tormenta que se desató este jueves en la localidad de Delfín Gallo provocó el derrumbe de una pared de un supermercado, generando una situación de caos y tensión en la zona.

Según fuentes policiales, el colapso de la estructura motivó intentos de saqueo por parte de un grupo numeroso de personas. “Infantería está trabajando en el lugar, conteniendo aproximadamente a unas 1.000 personas que quieren ingresar”, informaron esta tarde desde la fuerza.

Hasta el momento se reportaron tres personas heridas, aunque ninguna reviste gravedad. El local afectado es un supermercado de origen chino, ubicado en el barrio Ingenio Luján.

Bomberos y equipos de emergencias trabajan en el lugar e ingresaron al interior del edificio para verificar si hay víctimas atrapadas entre los escombros. “Ahí vamos a establecer finalmente y fehacientemente si habría otra persona en el interior de la estructura”, declararon los efectivos.

Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia continúan monitoreando la situación para garantizar el orden y asistir a los damnificados por el derrumbe y las intensas lluvias que afectaron la región.

Noticia en desarrollo…