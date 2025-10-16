Se disfrazó de mujer abusada en su viaje de egresados a Bariloche y generó indignación

Un alumno de la escuela cordobesa IPET 267 de la localidad de Bell Ville protagonizó un indignante video en su viaje de egresados en Bariloche, disfrazándose de “mujer violada”.

Las imágenes se difundieron en el Instagram de la promoción del alumno. El adolescente llevaba un vestido roto y el cuerpo pintado con manchas rojas que simulaban sangre mientras que, en la espalda, tenía escrita la palabra “violada”.

El video rápidamente se viralizó en las redes sociales y generó inmediata indignación, haciendo que la división emita un comunicado: “Somos conscientes de la gravedad de lo sucedido. Al mismo tiempo, queremos aclarar que este hecho está desligado de nuestra institución, acompañantes y no representa los valores enseñados. Somos adolescentes y entendemos que es un tema delicado y que no debemos fomentarlo. Pedimos disculpas".

En paralelo, la otra división de la escuela IPET 267 realizó otro descargo repudiando el hecho: “Queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones de un grupo de compañeros que se encuentra en la localidad de Bariloche, realizando el viaje de estudio. Primeramente, comunicarle a la sociedad que nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes conocidas por todos y que no sólo son indignantes en todos los sentidos, sino que el comunicado posterior también deslinda responsabilidad y entendemos que es insuficiente para justificar la violencia”.

Además, esta división recalcó que “esto no es una ‘cosa de adolescentes’. La mayor parte de nosotros somos mayores de edad. Esto forma parte de una manera de mirar el mundo, de naturalizar las violencias contra nuestros cuerpos, de creer que algunos pocos tienen la licencia de reírse de cualquier cosa. Nos sentimos abrumados, tristes”.

Asimismo, aseguraron que estan siendo parte de ataques en redes sociales: “Estamos siendo presos de violentos ataques por las redes y muchos de nosotros no solo no fuimos parte de eso sino que, no fuimos a Bariloche. La promo 25 no son un grupo de estudiantes irresponsables que dejaron nuevamente a nuestra escuela expuesta a la mirada social que nos condena”.