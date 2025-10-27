Se esperan fuertes lluvias para las próximas horas en Tucumán
Según el Servicio Meteorológico Nacional, la provincia se encuentra bajo alerta amarilla.
Alerta amarilla por tormentas
El área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 40 milímetros, que podrán ser superados de forma puntual. Las mayores precipitaciones se prevén en las zonas serranas.
Recomendaciones
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura; retirá los objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades; tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.