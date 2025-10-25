Se esperan más lluvias para este sábado

Se esperan más lluvias para este sábadoSegún el Servicio Meteorológico Nacional, aunque se levanta la alerta amarilla, las precipitaciones persistirán en la región, por lo que se debe mantener la precaución ante posibles anegamientos y dificultades en la circulación.viernes 24 de octubre de 2025 21:19 EN VIVO Mapa de lluvias sobre la región Pronóstico para el Gran San MiguelPronóstico para Tafí del VallePronóstico para Concepción Te podría interesar Tucumán está bajo alerta meteorológica por probabilidad de tormentas intensasEl Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de nivel amarillo por precipitaciones previstas para la tarde y la noche del viernes. No disponible sin conexión Alerta meteorológica: frente de tormenta llegó a TucumánEl Servicio Meteorológico Nacional mantiene a la provincia bajo alerta amarilla por las precipitaciones previstas para esta noche. No disponible sin conexión Cómo estará el tiempo este Día de la Madre: nubes, viento y temperaturas templadasEl domingo se presentará con condiciones estables en la mayor parte del territorio nacional. Aunque habrá nubosidad variable y algunas alertas por viento, no se esperan lluvias significativas. No disponible sin conexión ¿Cómo estará el tiempo al inicio de la semana?Mira las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional para este lunes en Tucumán. No disponible sin conexión