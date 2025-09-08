Se levantó el paro de los trabajadores de la Línea 8

Luego de las negociaciones concretadas en la mañana de este lunes, las partes se pusieron de acuerdo y de esa manera se resolvió el conflicto en la Línea 8 que estaba desde el sábado sin prestar su servicio habitual.

Desde el gremio de UTA Tucumán informaron que el paro se levantó y por lo tanto los coches de dicha empresa retornaron a las calles.

César González, secretario general del gremio de choferes en nuestra provincia, confirmó que los trabajadores ya cobraron los haberes qué estaban adeudados y que había sido uno de los motivos del conflicto.

Además, también explicó que se incorporaron a la planta permanente de la empresa a aquellos trabajadores que prestaban servicio de manera irregular.