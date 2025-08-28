Se registraron quemas de caña que perjudicaron la visibilidad en la Ruta 38

Un incendio que afectó cañaverales a la vera de la Ruta 38, traza nueva, generó denso humo que complicó momentáneamente el tránsito con dirección a La Cocha. El siniestro se registró a unos dos kilómetros pasado el acceso a Aguilares, en la zona de Santa Bárbara, donde ardieron aproximadamente 300 metros lineales de cañaverales junto a la banquina.

Personal de la comisaría de Aguilares intervino en el lugar y dio aviso a los bomberos para contener las llamas; hasta ahora no se registraron personas heridas y se desconoce la titularidad del campo afectado.

En un hecho relacionado, peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales que se desplazaban para constatar otro foco advirtieron un nuevo incendio sobre la misma traza de la Ruta 38, en dirección a Monteros, a la altura del río Famaillá. Allí las llamas comprometieron cañaverales en pie y cubrieron cerca de 800 metros cuadrados a la vera de la ruta, provocando humo que en momentos afectó la circulación vehicular.

En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos que lograron controlar el fuego y evitar su avance sobre sectores con vegetación y banquinas. Las brigadas informaron que el origen del siniestro podría estar vinculado a un sector con pozones y a un basurero en el predio, desde donde se concentra el trabajo de contención. No se encontraron personas en la zona y continúa la investigación para determinar la responsabilidad sobre el terreno.

Las autoridades recordaron a la población la importancia de denunciar de inmediato cualquier foco ígneo a través de los canales habilitados, entre ellos la línea telefónica 381.319.5131 del Ministerio Público Fiscal. Reiteraron, además, las medidas de precaución en días de viento y altas temperaturas para prevenir nuevos siniestros y proteger la seguridad vial y rural.