En horas de la tarde de este martes, a las 17:59, se registró un sismo de magnitud 3.3 en la provincia de Catamarca, según el informe del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El epicentro se localizó en el oeste de la provincia, a 138km al NE de La Rioja y a 58 km al Norte de Chumbicha, a una profundidad de 10 km.

Debido a su baja magnitud y profundidad, el sismo fue perceptible en las zonas cercanas al epicentro. No se reportaron daños materiales ni personas heridas.

Fuente: El Ancasti