Se viene el gran cierre del Septiembre Musical con Lázaro Caballero y grandes sorpresas

La Plaza Independencia será el escenario del esperado cierre de la 65° edición del Septiembre Musical, organizado por el Gobierno de la Provincia a través del Ente Cultural de Tucumán, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones.

El viernes 26 de septiembre, desde las 16 horas, la jornada comenzará con la Expo Turismo, organizada por el Ente Tucumán Turismo. Luego, más de 5.500 bailarines darán vida al programa Tucumán Danza, colmando la plaza con una puesta multitudinaria. También estará presente el sabor tucumano con la participación de los ganadores del Concurso del Sánguche de Milanesa, organizado por el Mocho Viruel con el apoyo del Ministerio del Interior, para que el público pueda disfrutar de esta propuesta gastronómica emblemática. Estas propuestas son el resultado del trabajo conjunto entre ministerios y organismos públicos de la provincia, que unen esfuerzos para dar vida a una gran celebración que integra turismo, cultura, gastronomía y tradición popular.

A continuación, será el turno de Canta Tucumán, iniciativa conjunta del Ministerio del Interior, el Ente de Turismo y el Ente Cultural.

El gran cierre musical reunirá a destacados artistas que coronarán una tarde y noche de música, danza, gastronomía y encuentro popular en el corazón de la provincia.

Expo Turismo

La gran apertura estará a cargo de la Expo Turismo, organizada por el Ente Tucumán Turismo, una propuesta que invita a descubrir la riqueza turística, cultural y económica de la provincia a través de stands con gastronomía, artesanías y actividades interactivas. Además, se presentarán cantantes de diferentes localidades como Tafí Viejo, Talapazo, El Chañar, Yerba Buena, Aguilares, San Javier, Lules, Santa Ana, Alpachiri, San Pedro de Colalao, Amaicha, Famaillá, Choromoro y Trancas.

Tucumán Danza: un récord de presentaciones

Desde las 20 horas, la danza folklórica será protagonista con un encuentro organizado por el Ente Cultural de Tucumán, que reunirá a alrededor de 5.500 bailarines de todo el país quienes rodearán la Plaza Independencia, en un despliegue que marcará récord de participación. Se sumarán 200 academias de danza que ocuparán las calles aledañas a Plaza Independencia para coronar esta gran fiesta popular.

Canta Tucumán: la final del concurso

A partir de las 21 horas, llegará la gran final del Concurso “Canta Tucumán”, que reunió a jóvenes promesas del folklore de distintas localidades de la provincia. El jurado integrado por Rubén Cruz, Cecilia Paliza y La Yunta tendrá la difícil tarea de elegir a los tres mejores intérpretes.

El concurso fue organizado por el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio del Interior, el Ente Cultural de Tucumán y el Ente Tucumán Turismo.

Ganadores del concurso del sánguche de milanesa

Los ganadores del Concurso Provincial del Sánguche de Milanesa, organizado por el Mocho Viruel con el apoyo del Ministerio del Interior, estarán presentes alrededor de la Plaza Independencia durante el cierre del Septiembre Musical, ofreciendo sus creaciones para que el público pueda disfrutar de este clásico tucumano mientras acompaña la gran fiesta cultural.

Festival de cierre

La velada culminará con un festival folklórico de primer nivel, que contará con las actuaciones de Noralía Villafañe, Adriana Tula, Mala Junta, Sofía Salomón, La Yunta, Sires, Los Avelinos y el folklorista invitado Lázaro Caballero.