Se vienen días de intenso calor en Tucumán
Mira las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional para las próximas jornadas.
Según las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional, la provincia iniciará en los próximos días un sostenido ascenso de temperaturas que, según los especialistas, dará origen a una mini ola de calor caracterizada por máximas que treparán hasta unos 36 °C y por la persistencia de valores térmicos elevados a lo largo de varios días, condicionando actividades cotidianas y demandando cuidados preventivos frente al calor extremo.