Según la ciencia, ¿cuándo empieza la primavera en Argentina?

El comienzo de la primavera marca una instancia clave en el calendario. En el hemisferio sur, es el momento en el que los días se vuelven más largos, las temperaturas aumentan y los paisajes se transforman por el florecimiento de árboles y plantas, así como por una vegetación que se muestra más abundante y colorida.

Esta transición responde a fenómenos astronómicos que determinan el paso de una estación a otra en fechas precisas. La definición exacta del día y la hora en que comienza este periodo ofrece no solo una referencia útil para planificar actividades, sino también un dato que ayuda a anticipar las condiciones del tiempo y los ciclos de la naturaleza.

¿Qué es el equinoccio de primavera?

El equinoccio de primavera constituye el punto exacto en el que el centro del Sol cruza el plano del ecuador de la Tierra. El término proviene del latín “aequus” (igual) y “nox” (noche), lo que hace referencia a la casi igualdad de duración entre el día y la noche.

Según la NASA, “un equinoccio ocurre dos veces al año, en marzo y septiembre. En 2025, los equinoccios tendrán lugar el 20 de marzo a las 09:01 UTC (tiempo universal coordinado) y el 22 de septiembre a las 19:19 UTC”. Este momento señala cuando ambos hemisferios, norte y sur, reciben luz solar de forma casi equitativa.

La NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica) agrega que “el sol está directamente sobre el ecuador en los equinoccios y la cantidad de luz solar entre el día y la noche es casi igual en todos los lugares”, aunque advierte que el cálculo exacto puede variar debido a la refracción de la luz y la forma esférica del Sol. Este evento ha sido observado y estudiado desde la antigüedad, y muchas culturas lo utilizan como referencia para marcar festividades y actividades relacionadas con la naturaleza.

Cuándo empieza oficialmente la primavera en Argentina

La llegada de la primavera en el hemisferio sur se determina a partir del equinoccio de septiembre. El Servicio de Hidrografía Naval detalla: “el equinoccio de primavera ocurre el 22 de septiembre a las 15 h 19 min”, en horario oficial de Argentina (HOA).

Ambos organismos coinciden en que este fenómeno marca el comienzo de las estaciones astronómicas, y sus fechas pueden variar ligeramente cada año. Esto obedece a la diferencia entre el año trópico (365,2422 días solares) y el año del calendario gregoriano (365,2425 días solares).

El año trópico es el tiempo real que tarda la Tierra en completar una vuelta alrededor del Sol tomando como referencia las estaciones. El calendario gregoriano es el sistema que se usa todos los días, dividido en meses y años. Para ajustarse a esa diferencia se agregan los años bisiestos, que suman un día extra cada cuatro años.

El SHN sostiene: “Solamente después de un ciclo de 400 años las estaciones vuelven a comenzar en los mismos días, aproximadamente”. Las variaciones se deben a precisiones astronómicas y los sistemas de medición del tiempo utilizados en la organización de los calendarios.