Refuerzo de seguridad en Tucumán por el operativo electoral

Con el objetivo de garantizar la seguridad en las escuelas y en los barrios, desde la primera hora del sábado la Policía de Tucumán reforzará los controles y trabajará de manera coordinada con fuerzas federales —Gendarmería, Policía Federal y el Ejército—, que tendrán a su cargo la distribución de las urnas en los establecimientos donde se desarrollará el escrutinio. La policía provincial será responsable de la seguridad externa, tanto de los colegios como de los barrios, con el fin de evitar inconvenientes durante el proceso electoral.

En algunas zonas de la ciudad —como la sede del Correo, los tribunales federales y la plaza Independencia— se instalarán vallas desde la tarde del sábado. Además, a partir del domingo a las 16 los accesos a esos sectores quedarán completamente restringidos. Según las autoridades, "este anillo de seguridad está establecido por la justicia federal y busca proteger la documentación y los lugares donde se realizará el escrutinio".

La policía provincial organizará su tarea en dos turnos para permitir que el personal policial pueda ejercer su derecho a voto. Asimismo, divisiones especiales reforzarán la presencia en las zonas consideradas críticas durante las horas de mayor afluencia, con patrullajes y puntos de control adicionales.

Operativo en Alberdi: un caso especial

En localidades con particularidades, como Alberdi, se implementará un operativo específico. En el marco de elecciones municipales con múltiples listas y candidatos, las fuerzas reforzarán recorridos y presencia en los alrededores de los establecimientos de votación. El esquema previsto indica que la seguridad externa corresponderá a la policía provincial, mientras que las fuerzas federales y el Ejército custodiarán los interiores de los recintos donde se resguardará la documentación electoral.

En total, alrededor de 8.000 efectivos estarán desplegados en los dos turnos, con el propósito de garantizar que el operativo se desarrolle con normalidad y permitir que cada ciudadano emita su voto en condiciones de tranquilidad y seguridad.