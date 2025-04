Durante la esta tercera semana de abril de 2025, Argentina vive una nueva edición de la Semana Santa, con implicancias litúrgicas y laborales. Sin embargo, este año, el calendario nacional dispuesto por el Gobierno presentó algunas modificaciones respecto al 2024.

¿Es feriado el jueves 17 de abril en Argentina?

El jueves 17 de abril de 2025, correspondiente al Jueves Santo, no será feriado nacional en Argentina. Esta jornada está legalmente contemplada como un “día no laborable”, una categoría distinta de los feriados, definida en el Artículo 1° de la Ley 27.399 sobre Feriados Nacionales y Días No Laborables.

De acuerdo con el Artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), “en los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación”.

¿Es feriado el viernes 18 de abril en Argentina?

El viernes 18 de abril de 2025, correspondiente al Viernes Santo, será un feriado nacional inamovible en la República Argentina. Esta disposición se encuentra establecida por la Ley 27.399, que regula el régimen legal de feriados nacionales y días no laborables en el país.

También habilita la posibilidad de un fin de semana largo extendido, que en muchas regiones del país es aprovechado para desplazamientos turísticos o encuentros familiares.

La conmemoración religiosa que da origen a este feriado está profundamente arraigada en la tradición cristiana y, en particular, en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica.