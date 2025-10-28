La Justicia Federal ordenó al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) restituir la cobertura gratuita de medicamentos esenciales a todos los jubilados y pensionados afiliados a su obra social. La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal n.º 2 de Mendoza, que hizo lugar a una cautelar presentada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Mediante esta resolución se suspenden las disposiciones internas que habían restringido el acceso a dicha cobertura para los afiliados de PAMI. La restitución se otorgará de forma automática, sin que los beneficiarios deban realizar trámites ni cumplir requisitos adicionales.

El fallo, dictado con carácter de urgencia y con alcance nacional, consideró que las resoluciones 2431/2024 y 2537/2024 vulneraban el derecho a la salud de las personas adultas mayores. En consecuencia, el programa de medicamentos esenciales vuelve a estar vigente para todos los jubilados y pensionados inscriptos en la ANSES, y la cobertura se brinda sin exigencia de documentación ni condiciones patrimoniales o de ingresos.

Es importante señalar que la medida cautelar permanecerá vigente mientras se resuelva el expediente principal; durante ese período PAMI está obligado a garantizar el suministro de medicamentos sin interrupciones.

La APDH celebró la resolución al entender que detiene lo que calificó como un retroceso en materia de derechos vinculado a las políticas de ajuste del gobierno nacional, y destacó que la decisión judicial establece un precedente que, en su criterio, reforzará la protección frente a eventuales intentos de recortar derechos adquiridos.