El Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio (SEOC) expresó su rechazo ante la decisión de la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán de mantener abiertos los locales comerciales durante el feriado nacional en conmemoración por la muerte del Gral Manuel Belgrano. Según indicaron las autoridades del sindicato, este día ha sido tradicionalmente no laborable, y consideran que las puertas de los comercios deberían permanecer cerradas.

En una rueda de prensa, Serafín Páez, secretario general del SEOC, junto con Oscar Cano, secretario de actas, manifestaron su preocupación y malestar por la postura adoptada por la Cámara de Comercio. "Nosotros hemos tenido reuniones permanentes con la comisión directiva, y estamos en alerta por un capricho de la Cámara de Comercio deciden abrir un feriado nacional que es no laborable por ley", afirmaron, enfatizando que históricamente nunca se abrió un 20 de junio.

Asimismo, destacaron que la Cámara de Comercio representa a un reducido número de comerciantes, lo que dificulta el diálogo: "Nunca hemos tenido diálogo, es una Cámara que no existe, son cinco empresarios y no pueden representar a más de 4 mil empresas que hay en la provincia. La señora que representa a la Cámara creo no tiene comercios en este momento". Además, informaron que varios negocios optarán por no abrir sus puertas durante el feriado.