El pasado sábado 20 de septiembre se registró un descarrilamiento en la zona de Ardiles, provincia de Santiago del Estero. Como consecuencia, el servicio de trenes con origen o destino en Tucumán se encuentra suspendido hasta el domingo 28 de septiembre, inclusive.

La reanudación de las circulaciones a partir del 29 de septiembre dependerá de las evaluaciones y decisiones que adopte Trenes Argentinos. Fecha Tren Recorrido Estado Martes 23/09 266 Tucumán → Retiro Cancelado Miércoles 24/09 265 Retiro → Tucumán Cancelado Viernes 26/09 266 Tucumán → Retiro Cancelado Domingo 28/09 265 Retiro → Tucumán Cancelado

Se recomienda a las personas con pasajes adquiridos comunicarse con Trenes Argentinos para gestionar devoluciones, cambios de fecha o recibir información actualizada sobre la situación. Asimismo, conviene prever tiempos adicionales de viaje y consultar alternativas de transporte hasta que se confirme la normalización del servicio.