Servicio interrumpido: qué pasó con el tren de larga distancia en Tucumán
La formación que une San Miguel de Tucumán con la estación Retiro de Buenos Aires dejó de operar.
El pasado sábado 20 de septiembre se registró un descarrilamiento en la zona de Ardiles, provincia de Santiago del Estero. Como consecuencia, el servicio de trenes con origen o destino en Tucumán se encuentra suspendido hasta el domingo 28 de septiembre, inclusive.
La reanudación de las circulaciones a partir del 29 de septiembre dependerá de las evaluaciones y decisiones que adopte Trenes Argentinos.
Fecha Tren Recorrido Estado Martes 23/09 266 Tucumán → Retiro Cancelado Miércoles 24/09 265 Retiro → Tucumán Cancelado Viernes 26/09 266 Tucumán → Retiro Cancelado Domingo 28/09 265 Retiro → Tucumán Cancelado
Se recomienda a las personas con pasajes adquiridos comunicarse con Trenes Argentinos para gestionar devoluciones, cambios de fecha o recibir información actualizada sobre la situación. Asimismo, conviene prever tiempos adicionales de viaje y consultar alternativas de transporte hasta que se confirme la normalización del servicio.